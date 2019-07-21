مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامة بالإتجار في المواد المخدرة بالمطرية

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أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل 4 أيام لاتهامة في الاتجار بمخدر الحشيش وتورطه في توزيعة

وبسؤال المتهم، قال إنه اتخذ من دائرة قسم المطرية مسرحا لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعد فشله فى الحصول على وظيفة تستطيع أن توفر له ما يحتاج من المال.

وأعترف عواد.ع 35 سنه بأنه فى يوم القبض عليه كان قادما بها من القليوبية مستقلا دراجة بخارية، وبحوزته كمية من الحشيش لتوزيعها على عملائه فى المنطقة، وفوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته 800 جرام حشيش، و400 قرص ترامادول.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة من ضبط "عواد.ع" 35 سنة عاطل، مقيم بمنطقة المطرية، بحوزته، كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة.

وحرر رجال الشرطة المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.