مصر | جرعة مخدر السبب.. تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة فتاة بمدينة نصر

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كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور جهودها لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر، بالعثور على جثة سيدة مجهولة بالطريق الداعم للطريق الدائرى إتجاه مدينة نصر بدائرة القسم فى العقد الثالث بكامل ملابسها وبها إصابة نزيف بالأنف والفم وتتحلى ببعض المشغولات الذهبية.



وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد شخصية المجنى عليها وتبين أنها (معالج نفسى، سن30، ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام) وبإستدعاء والدها وشقيقها تعرفا عليها ونفيا علمهما بملابسات وفاتها، وقد أمكن التوصل إلى أن المجنى عليها كانت تتعاطى المواد المخدرة داخل سيارة ملاكى صحبة كلًا من:



1. (موظف، سن33، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينةنصر).

2. (صاحب شركة تسويق عقارى، سن35، مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بالبحر الأحمر).

3. (مهندس، سن35، مقيم بدائرة القسم- لهم معلومات جنائية) وأنهم وراء إرتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطهم وبحوزة الثالث ( 10 جرام لمخدر الهيروين) وبمواجهتهم إعترفوا وقرر المتهم الأول بسابقة تعرفه على المجنى عليها إبان عملها بإحدى مصحات علاج الإدمان وإرتباطهما بعلاقة صداقة وبتاريخ الواقعة تقابل معها والمتهم الثانى وقاما بإصطحابها داخل سيارة ملاكى ملك الأخير لمنطقة مقابر NA بدائرة القسم لتعاطى مخدر الهيروين، وعقب قيامه بحقنها بالمخدر شعرت بإعياء وفقدت الوعى فإستعانا بالمتهم الثالث لإفاقتها، إلا أنها توفيت وإستولى المتهم الثالث على هاتفها المحمول، ثم قاموا بإلقاء الجثة بمكان العثور وتخلصهم من كافة متعلقاتها (حقيبة بداخلها بعض الملابس وهاتف محمول آخر وبطاقة الرقم القومى) بإلقائها بالطريق العام، وأيد المتهمان الثانى والثالث ذلك، وإعترف المتهم الأخير بحيازته مخدر الهيروين للتعاطى، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه والسيارة المستخدمة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

