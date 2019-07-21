أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، إلى محافظة بورسعيد؛ للوقوف على مدى تحقيق أقصى استفادة من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ستترأس اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التى تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وأضاف أن الوزيرة ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قام بتدشين التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الجاري من مقر مجلس الوزراء.