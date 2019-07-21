أخبار مصر | 'مكرم' لصحفية سنغالية: هارد لك لعبتم بشرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مكرم' لصحفية سنغالية: هارد لك لعبتم بشرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا لها :"هارد لك"، وذلك بعد خسارة السنغال للبطولة الأفريقية في المباراة النهائة أمام منتخب الجزائر، بهدف مقابل لا شئ.

وقال مكرم للصحفية خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة: "نقول لك هارد لك، وتربطنا بالسنغال علاقة قوية وقديمة، أنا صاحبت مبارك في رحلة مكوكية بين السنغال وجيرانها، حينما نشأ نزاع على بعض قضايا الحدود، فنقول لك هارد لك، لكن الفريق السنغالي لعب بشكل جيد، وحافظ بشرف على محازلته ويكفيه شرفًا أنه وصل للنهاية".