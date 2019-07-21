أخبار مصر | مكرم لرؤساء التحرير الأفارقة: قمنا بتدريب 4 آلاف صحفي من 55 دولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم لرؤساء التحرير الأفارقة: قمنا بتدريب 4 آلاف صحفي من 55 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يخرج كل سنة أعدادًا من الإعلاميين والصحفين الأفارقة، يدرسون في هذا المكان، وأن إجمالي من تم تدريبهم يتجاوز 4 آلاف من 55 دولة إفريقية.

وأضاف خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة، اليوم، أن عدد من يتم تدريبهم سنويًا حوالي 300 صحفي من كافة البلاد الأفريقية دون تمييز.

وتابع: "المراسلين الأجانب ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاءً في النقابة، ولكن يسجل نفسه في الهيئة العامة للاستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة على اسئلتهم، نظرًا أن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعًا مغلقًا، لا بد أن تنفتح على كل التيارات"