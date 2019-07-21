أخبار مصر | مكرم: سنطالب السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية باسم القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم: سنطالب السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية باسم القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر بها نحو 64 إذاعة وأن المجلس سينقل اقتراحا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قناة تليفزيونية إفريقية تتحدث باسم القارة.

وأضاف خلال لقائه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة اليوم، إنه سينقل للسيسي مقترح وهو على يقين من أنه هام وتساسي إنشاء قناة تليفزيونية أفريقية، خاصة واهتمامنا بأفريقيا تاريخي؛ فحتشبسوت ذهبت إلى بلاد بوند في الصومال، وعرفنا طريقنا للجنوب قبل طريق الشمال.

وتابع: "إذا كان السيسي صحح البوصلة التي تقول أن كافة مصالحنا مع الجنوب، فاعتقد أنه كان واجبًا رغم أنه كان متاخرًا نوعا ما".

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وأكد "مكرم"،أن مصر تعرف نيسلون مانديلا من بدايته وكافة حركات التحرر ولدت هنا، متابعًا: "سعداء جدًا بهذا الدور فانتمائنا الأفريقي انتماء حقيقي، والحضارة الفرعونية كانت جزء من الحضارة الأفريقية والآثار المصرية موجودة في كثير من بقاع أفريقيا بما يؤكد أن تواصلنا كان قديمًا ومستمرًا، وواجبنا أن نتحمس لحوار الجنوب والجنوب، وتبادل المصالح، وزيادة حجم التجارة البينية، نظرًا أنه يحقق مصالح مصر وأفريقيا".

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن مصر بذلت مصر جهودًا لتوحيد كافة جبهات أفريقيا؛ بحيث يكون هناك دمج كامل بين الغرب والشرق والجنوب للقارة؛ فمنطقة التجارة الحرة قمة التعاون الذي حدث.

واستطرد بأنه يأمل أن يكون في صالح كل بلد أفريقي، ولدينا حلم أن يصل النيل إلى الإسكندرية، وأن تصل قلب أفريقيا إلى شاطئ البحر المتوسط، وأن يكون هناك بنية أساسية تربط بين أفريقيا وشمال المتوسط.