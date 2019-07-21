أخبار مصر | غدا.. أولى رحلات الجسر الجوي إلى جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أولى رحلات الجسر الجوي إلى جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تقلع أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى جدة غدا الإثنين، في الوقت الذي تبدأ أيضا غدا أولى رحلات الحج من مطار برج العرب بالإسكندرية.

وتسير الشركة غدا 10 رحلات جوية لنقل 2439 حاجا منهم 5 رحلات جوية تقلع من مطار القاهرة الدولي إلى جدة لنقل 1189 حاجا و3 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة لنقل 720 حاجا ورحلتين جويتين من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة لنقل 531 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والبحيرة وبورسعيد وبعثة الداخلية والتضامن ووزارة الصحة وترانزيت وحجاج دولة مالي.

أما عن رحلات اليوم الأحد، تقلع ٦ رحلات جميعها من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة لنقل ١٥٥٠ حاجا من حجاج ترانزيت بعض الدول وحجاج باماكو بدولة مالي وقرعة المنوفية والسويس وبعثات الداخلية والتضامن، بالإضافة إلى رحلات العمل.