أخبار مصر | وزيرة الصحة تفتتح وحدة قسطرة كهرباء القلب بالمعهد القومي بتكلفة 6.3 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تفتتح وحدة قسطرة كهرباء القلب بالمعهد القومي بتكلفة 6.3 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، وحدة قسطرة كهرباء القلب، بمعهد القلب القومي، وذلك بعد إعادة تطويرها بـ6.3 ملايين جنيه، بعد أن كانت متوقفة عن العمل منذ شهر مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدة تم تطويرها على أعلى مستوى حيث تم تزويدها بأجهزة Echo، قسطرة، ومحفز لضربات القلب، وصدمات، مشيرةً إلى أن شركة سيمنس الألمانية ساهمت بشكل كبير في تطوير الوحدة، مشيدةً بدور المجتمع المدني وما أبداه من تعاون لتطوير المعهد بشكل عام والوحدة بشكل خاص.

وأكدت الوزارة أن معهد القلب القومي، دائمًا يواجه تحديات ولكن بفضل تكاتف العاملين به مع المجتمع المدني، يتغلب عليها سريعًا، وهذا ما نشهده اليوم من تطوير في أداء المعهد لخدمة المرضى، مؤكدة على تقديم كافة سبل الدعم للمعهد.

وأشارت إلى أنها كانت ضمن فريق العمل الذي قام بتطوير معهد القلب القومي عام 2014، معربةً عن فخرها بهذا الصرح الطبي الذي يعتبر المرجع لأمراض القلب في مصر.

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وحرصت وزيرة الصحة والسكان، على عقد اجتماعا مع الفريق الطبى بمعهد القلب القومى، بحضور الدكتور محمد صلاح، الأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد أسامه، مدير معهد القلب، وذلك للاستماع إلى اقتراحاتهم لتطوير الخدمة الطبية المقدمة، مشيدة بجهودهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

كما أهدى مدير معهد القلب درع تذكاري لوزيرة الصحة والسكان، على جهودها ومتابعتها اليومية لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمعهد القلب القومى.

جدير بالذكر أن وحدة قسطرة كهرباء القلب، بمعهد القلب القومي بإمبابة، قد توقفت عن العمل منذ 22 مارس الماضي، وذلك على إثر اقتحام أهل مريض توفي داخل المعهد، حيث قاموا بتحطيم الأجهزة الطبية داخل وحدة القسطرة مما أدى إلى توقفها عن تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.