شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لبورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، إلى محافظة بورسعيد؛ للوقوف على مدى تحقيق أقصى استفادة من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وسوف تترأس الوزيرة اليوم غرفة العمليات والطوارئ بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يوميًا، للوقوف على معدلات تسجيل الأسر في الوحدات داخل المنظومة، ومتابعة معدل العمليات الجراحية التي تجري بالمستشفيات، لتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأضاف بيان، أن الوزيرة ستتفقد عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، والتي تعتبر نواة المنظومة الجديدة حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قام بتدشين التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الجاري من مقر مجلس الوزراء.
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