شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عطل 45 دقيقة.. عودة حركة الخط الأول للمترو لطبيعتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه تم عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين بعد إصلاح العطل المفاجئ بأحد تراكات الإشارات بين محطتى غمرة والشهداء، والذي استغرق حوالي 45 دقيقة، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها ٨٠ كم.
وأكد أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بشكل طبيعي وبالسرعات المقررة لها في الإتجاهين.
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