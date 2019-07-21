شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 30 طبيبًا بمستشفى بلطيم للمحاكمة لـ«انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية، الأحد، 30 متهماً من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي للمحاكمة التأديبية العاجلة وهم مدير المستشفى، ومسؤول الصيانة بالمستشفى، و24 طبيبا بينهم 4 أطباء أسنان، وكذا 4 صيادلة بالمستشفى، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في اداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، ما عرض حياة المرضى المترددين على الوحدة للخطر الجسيم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا جميعاً بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى.

باشرت نيابة بلطيم تحقيقاتها في القضية أمام محمد الشافعي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صبحي، مدير النيابة، بناءً على إخطار عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، تضمن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي.

انتقل على الفور فريق تحقيق برئاسة المستشار محمد صبحي، وتبين من المعاينة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل مولد كهربائي، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل، ومغادرة كافة المتهمين للمستشفى.

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وكشفت التحقيقات أنه قد سبق وتم إخطار مدير المستشفى الساعة ٩.٥٥ دقيقة صباحاً بإنذاره بانقطاع التيار الكهربائي وذلك بإشارة وارده له من مجلس المدينة وقام بالتأشير عليها لمسؤول الصيانة لسرعة عمل اللازم إلا أن مسؤول الصيانة بالمستشفى -المتهم الثاني- لم يقم باتخاذ إجراءات تجهيز ديزل المستشفى -مولد كهربائي- للتشغيل بمناسبة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى وذلك من الساعة العاشرة صباحاً فور إخطار مدير المستشفى له بذلك حتى انقطاع الكهرباء الساعة الحادية عشر بعد الاستعانة ببطارية من أحد المواطنين مما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر إذ إنه لا يجوز انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي دقيقة واحدة، إذ أن عملية الغسيل تتم عن طريق أجهزة تقوم بغسيل دم المريض عن طريق سحبه في الجهاز بواسطة خراطيم ثم تقوم بإعادته مرة أخرى له وحال انقطاع التيار الكهربائي توقف الجهاز وتم إرجاع الدم يدويا بمعرفة مشرفات التمريض لولا جهودهم لحدثت وفيات، كما أن الساعات المقررة للغسيل في الفترة الصباحية هي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وهذا الانقطاع أدى لنقص عدد الساعات المقررة للغسيل بمقدار ساعة ونصف تقريبا إذ أن انقاص عدد ساعات الغسيل يؤدي إلى أضرار بالغة على المريض ،

كما كشفت التحقيقات عدم وجود طبيب متخصص بوحدة الغسيل الكلوي لكي يتخذ اللازم حيال نقص عدد ساعات الغسيل للمرضى والتقرير نحو عرضهم على مستشفى أخرى لاستكمال العلاج وعدم اتخاذ مدير المستشفى – المتهم الأول- الإجراءات حيال توفير طبيب مختص بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي حال ابلاغ إحدى الطبيبات بإجازة مرضي في ٢٢ / ٣ / ٢٠١٨ وهو ما ترتب عليه خلو الوحده من طبيب مختص يوم الواقعة الماثلة، وان المذكور- مدير المستشفى- ومعه كافة المتهمين قد قاموا بمغادرة مقر عملهم دون إذن أو مبرر قانوني في يوم انقطاع التيار الكهربائي ٣١ / ٣ / ٢٠١٨ تاركين المستشفى رغم خطورة الوضع على حياة المرضى.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وبعرض الاوراق على فرع الدعوى التأديبية بطنطا، أعدت المستشارة / علياء الحلاج- عضو الفرع بإشراف السيد المستشار / عبدالله فتوح- مدير فرع الدعوى التأديبية مذكرة بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة،

ولا يفوت النيابة هنا التنويه للدور المشرف الذي قام به طاقم التمريض واللائي قمن بالعمل بشكل يدوي متواصل طوال فترة انقطاع التيار الكهربي متحملين سلامة كل المرضى المتواجدين لإجراء الغسيل الكلوي والذي كان العامل الأساسي في عدم وقوع أية خسائر بشرية جراء ذلك الإهمال.