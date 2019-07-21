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عطل بين محطتي الشهداء وغمرة يتسبب في بطء سرعة المترو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتي غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر، وكانت سرعته لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.

وعليه تم تسيير جميع القطارات في هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات في المنطقة من محطة سراى القبة وحتى محطة الشهداء حرصا على سلامة الركاب والقطارات.

وجاري فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور اصلاح العطل.

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