شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تدعو المواطنين لاستلام أراضيهم في مشروع تنمية سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة حددت مواعيد تسليم قطع الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء (رابعة- بئر العبد- سهل الطينة) للسادة الراسي عليهم المزاد، والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، حتى 8 أغسطس المقبل.

وتناشد الهيئة المواطنين سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية). وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.