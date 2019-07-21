شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة اليوم للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي، عن مناطق (ساند بيتش- إنارة طريق الكورنيش القيادات- ومنطقة القيادات- مركز التطوير التكنولوجى والمنطقة المحيطة به). وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 21يوليو 2019م، من الساعة 9صباحاً حتي 2 ظهراً، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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