شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل على يد زوجته وصديقه لارتباطهما بعلاقة غير شرعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة شبين الكوم الكلية، حبس موظف وربة منزل بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل الزوج بوضع مبيد حشرى له في العصير كي يخلو لهما الجو ويتزوجا.

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البداية كانت بتلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ما تبلغ به مركز شبين الكوم من «شربات ص س»، 54 سنة، عاملة، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، ومقيمة بقرية الماى التابعة للمركز بوفاة ابنها «عنتر ع م» 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وفاة طبيعية وتم دفنه بمقابر الناحية بمحل إقامتها وأنها حضرت لاشتباهها في وفاته جنائيًا.

فيما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء وفاة المجنى علية كلا من زوجته «سماح ف ح» 30 سنة، حاصلة على دبلوم فني صناعي ومقيمة بذات الناحية، وصديقه «مسعد م ك»، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق والمقيم بالبر الشرقى بشبين الكوم وذلك لارتباطهما بعلاقة غير شرعية فيما بينهما واتفاقهما على الزواج عقب التخلص من الزوج.

وباستدعاء المتهمة والمتهم اعترفت الزوجة بارتباطها بعلاقة غير شرعية بصديق زوجها واتفاقهما على الزواج عقب التخلص من زوجها، وأنها قامت بوضع مبيد حشري في كوب عصير «عصير الأناناس» منذ قرابة أسبوعين قبل الوفاة، وعقب تناوله العصير بدأت أعراض المرض تظهر عليه إلى أن توفى وبمواجهة المتهم أقر بمضمون ما جاء من أقوال المتهمة وتم ضبط المبيد الحشرى المستخدم في الواقعة.