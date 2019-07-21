مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 68 قضية مخالفة بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 68 قضية مخالفة بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 18 كرسي متنوع – 5 ترابيزة – 4 شمسية – عربة فشار – تروسيكل – غرزة شاي – 2 أعلان بدون ترخيص – وبلغ الإجمالي 32 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 مخدرات – 3 سلاح أبيض – سلاح ناري – 2 جناية – مستانف – 45 جزئي – 20 غرامات – 2 أشتباه – 2 دراجة بخارية – وبلغ الإجمالي 68 قضية مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.