مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الاشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته لإزالة الاشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح ناري – 2 مخدرات – 2 سلاح أبيض – 51 جزئي – 9 مستانف – 2 مسجل خطر – 2 دراجة – 3 جناية – 7 غرامات – 745 جنية مبلغ مالي وبلغ الإجمالي 81 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود أدارة شرطة المرافق تم ضبط 25 كرسي – 3 ترابيزة – 10 طقطوقة – 15 قلب شيشة – 4 استاند حديد – فاترينة – عربة كارو – 20 اوتاد وسلاسل، وبلغ الإجمالي 79 حالة تعديات على الطريق العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

