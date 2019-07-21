مصر | رفع 216 حالة تعديات على الطريق العام بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 216 حالة تعديات على الطريق العام بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 180 كرسي – 6 ميزان – 4 تلروالي – 14 مانيكان ملابس – 5 شمسية – 7 اوتاد وسلاسل – وبلغ الإجمالي 216 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال المرور تم ضبط 6 حالة سحب متنوع – 16 مخالفة نموزج 125 – 2 تصالح فوري – وبلغ الإجمالي 24 مخالفة مرورية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.