مصر | خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 62 شخصاً مشتبه بهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 62 شخصاً مشتبه بهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن تنفيذ 2 حكم جزئى – 62 إشتباه – 33 سحب – 13 غرامة – 2 جناية – 3 توك توك – 2 دراجة نارية – وبلغ الإجمالي 117 مخالفة مرورية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 55 كرسي – 23 ترابيزة – 5 ميزان – 5 استاند – 2 بروايطة – ونش – 3 ثلاجة – 3 فرش خردوات – 3 كوريك –وبلغ الإجمالي 100 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

