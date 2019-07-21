أخبار مصر | عاجل.. عودة حركة قطارات الخط الأول للمترو إلى طبيعتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عودة حركة قطارات الخط الأول للمترو إلى طبيعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين بعد إصلاح العطل المفاجئ بأحد تراكات الإشارات بين محطتى غمرة والشهداء.

وأضاف عبدالهادي، أن العطل استغرق حوالى ٤٥ دقيقة، وتم عودة سرعة القطارات لطبيعتها ٨٠ كم/ساعة.

مؤكداً أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بشكل طبيعي وبالسرعات المقررة لها فى الإتجاهين.