أخبار مصر | بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحراره على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية و جنوب البلاد، كما تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 36 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.