أخبار مصر | "السككك الحديدية" تعتمد المواصفات الفنية لعربتين جديدتين بالعقد المجري-الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السككك الحديدية" تعتمد المواصفات الفنية لعربتين جديدتين بالعقد المجري-الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتمدت المواصفات الفنية للعربتين الجديدتين النموذج واللتان سيتم تصنيعهما بحلول سبتمبر المقبل، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وفد شركة ترانسماش هولدينج والسكك الحديدية الروسية، وذلك لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وبحث التعاون في مجال السكة الحديد.

وتم استعراض الخطوات التنفيذية للصفقة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

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ومن جانبهم استعرض مسئولو الشركة خطة الشركة لتوريد العربات بواقع 650عربة من المجر و500 عربة من روسيا و150عربة يتم توريدهم من مصر تحت اشراف كامل من الشركة وذلك عن طريق انشاء مصنع لعربات السكك الحديدية في مصر وسيكون مختصا ايضا باعمال الصيانة والعمرات الخاصة بالعربات ضمن خطة الشركة الخاصة بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة الى العاملين والفنيين والمهندسين المصريين

وتم التباحث مع مسئولي السكك الحديدية الروسية حول التعاون مع سكك حديد مصر في مجال قطاعات السكك الحديدية (البنية التحتية – الوحدات المتحركة - الورش – الخطوط الجديدة – صيانة عربات وجرارات الاسطول الحالي..).

وتم الاتفاق على قيام وفد السكك الحديدية الروسية بزيارة مقر هيئة سكك حديد مصر وعقد لقاءات مكثفة مع رئيس وقيادات السكك الحديدية لبحث وتحديد مجالات التعاون وفقا لاحتياجات سكك حديد مصر مع التباحث حول امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شاملة كافة أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.