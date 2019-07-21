أخبار مصر | عاجل.. عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي غمرة والشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عطل مفاجئ بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي غمرة والشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، صباح اليوم، وجود عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة مابين محطتي غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول.

وأضافت في بيان اليوم، أن ذلك العطل سيؤدي إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر، وسرعته لا تتجاوز ٢٠ كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.

كما سيتم تقليل سر جميع القطارات فى هذه المنطقة وحجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة وحتى محطة الشهداء حرصا على سلامة الركاب والقطارات.

وأوضحت أنه جارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة لطبيعتها فور إصلاح العطل.