أخبار مصر | إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة دوالا بالكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة دوالا بالكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقلعت صباح اليوم الأحد، من مطار القاهرة أولى رحلات مصر للطيران إلى دوالا بالكاميرون، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بالملف الإفريقي، وفي إطار خطط الشركة لتوسيع شبكتها حول العالم، وخلال الأشهر القليلة الماضية أضافت مصر للطيران رحلات إلى كل من كيجالي برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

هذا وستسير مصر للطيران 3 رحلات اسبوعياً أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بالربط مع مطار ندجامينا بدولة تشاد، ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى دوالا عبر أنظمة الحجز المختلفة وعن طريق الموقع الالكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.