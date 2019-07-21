أخبار مصر | عاجل.. عطل مفاجئ بنظام الإشارات بين محطتى مترو غمرة والشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عطل مفاجئ بنظام الإشارات بين محطتى مترو غمرة والشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن سبب بطء حركة قطارات المترو على الخط الأول، وذلك بسبب عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة مابين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان.

وأوضحت القطارات دخلت محطة الشهداء ببطء وحذر بسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ، كما تم حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات.