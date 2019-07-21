أخبار مصر | مدبولي يشيد بامكانيات أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط.. ويؤكد: نقلة حضارية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يشيد بامكانيات أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط.. ويؤكد: نقلة حضارية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرحٍ تفصيليّ حول مكونات الجراج الآلي، حيث أشار المهندس هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أن هذا الجراج يُعد أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة، وهو من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام( B.O.T )، موضحاً في الوقت نفسه أن هذا المشروع يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل، كما يستهدف المشروع تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس.

ونوّه مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أنه تم إعداد خطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتحويل مسارات الحركة بالشوارع المحيطة بالموقع أثناء تنفيذ المشروع، حيث يُميز موقع جراج روكسي توسطه لعددٍ من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل: حديقة الميريلاند، وشارع إبراهيم اللقاني التجاري، والمجلس الثقافي البريطاني، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومدينة غرناطة الأثرية.

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وفيما يتعلق بمكونات الجراج، أوضح المهندس هانى شنيشن أنه يتكون من أربعة طوابق تحت الأرض بعُمق 16 متراً، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10000 م2، ومساحة بنائية 40000 م2، وسعة تخزينية 1700 سيارة، موضحاً أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5300 م2، والمساحة البنائية 21000م2، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020.

وأكد أنه تم خلال تنفيذ المشروع تحويل مسار شبكات المرافق الموجودة من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وخطوط تليفونات، وشبكة غاز طبيعي إلى خارج موقع المشروع، وتم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المتواجدة بموقع المشروع والتي تتخذ طابع الطراز المعماري المتميز، وذلك منعاً لحدوث أي تلفيات بهذه المنشآت، كما تم عمل رفع مساحي دقيق قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع؛ وذلك لرصد أي تحركات للتربة تحت أساسات العمارات أثناء التنفيذ، وفي الوقت نفسه تم عمل دراسة جيدة وتثبيت للتربة أسفل أساسات تلك العقارات قبل تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء الجراج.

وفيما يتعلق بنُظم تأمين الجراج وأسلوب تشغيله، قال مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إن عملية التأمين تتم وفق أحدث النظم الإلكترونية المُتبعة في هذا الشأن؛ حيث تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة على كافة الطوابق وبوابات الدخول والخروج والتي تسجل جميع التحركات في كافة الاتجاهات، كما أن أعمال الصيانة الدورية تتم بسواعد كوادر مُدربة على أعلى مستوى، وتم تزويد الجراج بـ 6 روبوتات؛ لنقل السيارات إلى الباكية داخل الجراج، كما أن زمن تخزين السيارة والاستدعاء من 3 دقائق إلى 6 دقائق، من خلال 6 مخارج تشمل 3 للخروج و3 مخصصة للدخول، ويوجد 6 مصاعد لنقل الحركة الرأسية بين الطوابق.

وعقب الافتتاح، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أنه يُعد بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط، ويمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسُهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعّال