أخبار مصر | تداول 243 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 243 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (20) سفينة وتم تداول (243) شاحنة بضائع و(126) سيارة حيث شملت حركة الواردات (113) شاحنة و(77) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (130) شاحنة بضائع و(49) سيارة.

وأضاف المركز أنه من المنتظر أن يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين امانة والنوى اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهى برنسيسة، ايلة، بريدج، كوين نفرتيتى وغادرت السفينتين أيلة وسينا.