أخبار مصر | محافظ القاهرة: جراج روكسي إنجاز يضاف إلى رؤية مصر 2030

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: جراج روكسي إنجاز يضاف إلى رؤية مصر 2030 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن سعادته بافتتاح جراج روكسي الإليكتروني، لافتًا إلى أنه إنجاز يضاف إلى إنجازات رؤية 2030، مشيرًا إلى أنه الأول في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبدالعال، خلال افتتاح جراج روكسي الإليكتروني بحضور رئيس الوزراء، أن المنطقة المحيطة بالجراح ستشهد انسياب مروري، منوهًا إلى أن الجراج يقع على 10آلاف متر ويسع 1700سيارة بتكلفة 460 مليون جنيه.

ووجه الشكر لشركة المقالون العرب، والمحافظين السابقين الذين اسسوا هذا الجراج، مضيفًا أن افتتاح الجراج يتزامن مع احتفال القاهرة بعيدها الـ1050.