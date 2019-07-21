أخبار مصر | رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإليكتروني "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإليكتروني "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جراج روكسي الإليكتروني، وحضر الافتتاح عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقالون العرب.

ويعد الجراج الأول من نوعه يعمل بنظام أتوماتيكي، دون تدخل العنصر البشري، لتفادي الزحامؤ المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

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ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض يدار آلياً وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، كنموذج لأول جراج من نوعه بمصر ومن المتوقع أن يحقق زيادة في الانسياب المروري بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة، والذي تم اختيارها كموقع صائب للمشروع، نظراً لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، ويحقق أيضاً استعادة الوجه الحضاري والجمالي لمصر الجديدة كأحد الأحياء الراقية بالعاصمة.

كما أن جراج روكسى مقام على ما يقرب من 10 آلاف متر مسطح شاملة الـ4 أدوار، في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسي بمصر الجديدة، ويتسع لـ1700 سيارة، 850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة، ويدار بنظام B.O.T أحد أهم الأنظمة المعمول بها فى العالم، وذلك بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً من الشركة المالكة، ثم تعود ملكيته مرة أخرى لمحافظة القاهرة.