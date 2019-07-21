أخبار مصر | مسئولو محافظة القاهرة يعرضون على رئيس الوزراء فيلما حول تنفيذ جراج روكسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئولو محافظة القاهرة يعرضون على رئيس الوزراء فيلما حول تنفيذ جراج روكسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مسئولو محافظة القاهرة، فيلما تسجيليا على الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ جراج روكسي الإليكتروني وحضر العرض عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس شركة المقالون العرب.

وأوضح الفيلم، أن الحراج يعد الأول من نوعه، الذي يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري، لتفادي الزحام المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

Advertisements

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض يدار آلياً وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، كنموذج لأول جراج من نوعه بمصر ومن المتوقع أن يحقق زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة، والذى تم اختيارها كموقع صائب للمشروع، نظراً لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، ويحقق أيضاً استعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر الجديدة كأحد الأحياء الراقية بالعاصمة.

وأشار إلى أن جراج روكسى مقام على ما يقرب من 10 ألاف متر مسطح شاملة الـ4 أدوار، فى المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسى بمصر الجديدة، ويتسع لـ1700 سيارة، 850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع ، والمرحلة الثانية 850 سيارة، ويدار بنظام B.O.T أحد أهم الأنظمة المعمول بها فى العالم، وذلك بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً من الشركة المالكة، ثم تعود ملكيته مرة أخرى لمحافظة القاهرة.