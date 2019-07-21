شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستمع لشرح تفصيلي لمميزات جراج روكسي ويشاهد فيديو للمشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومنهم وزير الانتاج الحربي اللواء محمد العصار، ومحسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، والمهندس عاطف عبدالحميد والدكتور جلال السعيد ومحمود فراج، وممثل شركة جراج روكسي وسفير كوريا الجنوبية.

بدأ الافتتاح بسماع القرآن الكريم وأعقبه ملخصا تعريفيا بتطوير محافظة القاهرة وتاريخها التراثي.

وقدم اللواء هاني شنيشن مدير مديرية إسكان محافظة القاهرة، عرضا بشأن افتتاح جراج روكسي الذكي، مؤكدا أن الوقوف العشوائي للسيارات الذي يؤثر على حركة المرور هو ما دعا لتنفيذ هذا الجراج الذكي بعد أن تم إنشاء أكثر من جراج قبله بالنظام التقليدي الذي يستوعب الواحد فيهم قرابة 3000 سيارة فقط، بينما جراج روكسي يقع على مساحة كبيرة تبلغ الـ10 آلاف م2 ليستوعب 1700 سيارة.

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وأضاف مدير مديرية إسكان محافظة القاهرة، أن الجراج يخدم المجلس الثقافي وحديقة الميريلاند، ومضيفا أن هذا المشروع بنظام التعاقد 25 عامًا.

وأوضح أن المشروع تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل بمرحلتيه 460 مليون جنيه، لافتا إلى أن الجراج يتكون من 4 طوابق ويتم تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى التى تم افتتاحها الأحد، بحضور رئيس الوزراء على مساحة 5300م2 بسعة تخزين 900 سيارة بينما سيتم التنفيذ المرحلة الثانية خلال 18 شهر أى سيتم افتتاحه 2020.

ولفت شنيشن إلى أن هناك مجهود كبير بذل لتحويل مسارات الكهرباء والمياه والتليفزيون وتم ذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية خلال 6 أشهر وكان الحفر على عمق 16 م وتم عمل شبكة رصد مساحي لكافة المنشآت الموجودة حفاظا على سلامة المنشآت فضلا عن عمل تثبيت التربة اسفل المنشآت للحفر بأمان ثم تم عمل هيكل خرساني من خلال شركة المقاولون العرب.

وأشار مدير مديرية إسكان محافظة القاهرة إلى أنه تم تأمين الجراج بمولدات كهربائية بالإضافة إلى منع تدخل العنصر البشري أثناء أعمال التخزين فضلا عن نظام مراقبة وأعمال صيانة دورية.

ويعد جراج روكسي الإلكتروني أول جراج ذكي من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق أحدث الانظمة الإلكترونية.