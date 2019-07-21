شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: إتاحة كراسات شروط حجز 96 قطعة أرض صناعية بـ11 مدينة جديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن الجديدة، لحجز 96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 135 و16232 م2، بـ11 مدينة جديدة، وهى (الشروق – 15 مايو – بدر – العاشر من رمضان – بنى سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – العبور – السادات)، لإقامة الأنشطة الخدمية التالية (طبى – ناد اجتماعى – بنك – معارض – ورش – تجارى – إدارى – تجارى إدارى – مراكز خدمة وصيانة – مول لمستلزمات المصانع – كافيتريا – مطعم – مراكز خدمة وصيانة سيارات) يوم الثلاثاء الموافق 6/8/2019

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم البيع للفرد، والشركات القائمة، ويتم سداد جدية الحجز بواقع 5 % من قيمة الأرض، بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى) يُرفق بطلب الشراء، على أن يتضمن الطلب نسبة سداد المقدم (لا تقل عن 25 % من إجمالى ثمن الأرض)، ويتم استكمال نسبة السداد المدونة بطلب الشراء، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية- 0.5 % مجلس الأمناء، من قيمة قطعة الأرض) بشيك (مقبول الدفع – مصرفى) باسم جهاز المدينة، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من إخطار العميل بالموافقة على الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: في حالة التزاحم على قطعة واحدة، تكون الأولوية لمن يُسدد ثمن الأرض كاملاً دفعة واحدة بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى)، أو من يُسدد بذات الطريقة نسبة أكبر من باقى الثمن، وفى حالة التزاحم للسداد بالكامل تتم المفاضلة طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشترطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8/9/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2019 بمقر جهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة ستكون متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.

وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه يتم سداد باقى ثمن الأرض في حالة التقسيط، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات، ويضاف إليها عائد الاستثمار الذي يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، ويستحق القسط الأول + الفائدة بعد 3 أشهر من تاريخ الموافقة على البيع، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.​