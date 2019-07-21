​الإسكان: مهلة 6 أشهر لسداد متأخرات إسكان النقابات المهنية بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق على المذكرة التي تقدم بها، بشأن منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر لسداد المتأخرات، وذلك للمواطنين المتعثرين في سداد المتأخرات المستحقة عليهم بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، وجميع وحدات مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان بجميع أنحاء الجمهورية، مع إعفائهم من غرامات التأخير في حالة سداد المُستحق عليهم من الأقساط المتأخرة خلال المهلة الممنوحة.

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بالوزارة، أن تلك المهلة تأتي تماشيًا مع سياسة الدولة الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن تلك المهلة بالجرائد الرسمية، حتى يتمكن المواطنون من التقدم وسداد المستحقات المتأخرة عليهم.