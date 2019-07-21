الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة منتصف الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض واضح في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت يستمر حتى يوم الاثنين، بعد انكسار الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي.
وأضافت شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة سجلت اليوم 36 درجة على القاهرة، وهذا المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، لافتًه إلى أن الطقس معدل على السواحل الشمالية، لكن ما زال حر رطب على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
وأكدت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاط للرياح مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء والغردقة، وتكون معتدلة على القاهرة والوجة البحري.
وأوضحت أنه بداية من يوم الثلاثاء المقبل سنشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين ويستمر حتى نهاية الأسبوع.
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