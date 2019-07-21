حضور السيسي تخريج دفعة من "حماة الوطن" وتكريمه الشهداء.. الأبرز في الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-أ ش أ:

تصدر حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من "حماة الوطن" من طلاب كلية الشرطة، وتكريمه أسر الشهداء، رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد التي أبرزت أيضا تأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال الحفل، حرص رجال الشرطة على المواجهة الحاسمة للمؤامرات والدسائس والشائعات، كما نقلت الصحف عروض طلاب الكلية للتعامل مع الجريمة مقدمين نموذج محاكاة لاقتحام وكر إرهابي.

كمااهتمت الصحف بانعقاد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدى يومي 30 و31 يوليو الجاري بحضور الرئيس السيسي، وركزت أيضا على تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على الماجستير والدكتوراه.

وفي الشأن الديني، تابعت الصحف عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى أرض الوطن قادما من رحلة علاج استمرت 18 يوما بألمانيا.

دوليا، سلطت الصحف الضوء على دعوة مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2482 لعام 2019 الذي اعتمده بالإجماع أمس إلى "استجابة عالمية" منسقة بشكل أفضل لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة من خلال العمل معا لتحديد هذه التهديدات والقضاء عليها.

رياضيا، برز في الصحف كذلك إشادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة لعام 2019 أطلق عليها دفعة الشهيد النقيب عمر القاضي، حيث شهد الحفل الرئيس السيسي بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأهالي الخريجين.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أنه في بداية الحفل الذي نظمته أكاديمية الشرطة بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، تقدم حرس الشرف من طلبة كلية الشرطة لتأدية مراسم التحية العسكرية للرئيس السيسي والضيوف، ثم عزف السلام الوطني، مشيرة إلى أن طلبة الكلية قدموا مجموعة من العروض الرياضية والفنون القتالية التي تعكس القوة البدنية وكفاءة التدريب.

أما صحيفة (الأخبار) ذكرت أن الرئيس السيسي صافح أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية، صادق على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، على دفعة خريجي كلية الشرطة 2019 تخليدا لذكراه.

ونشرت الصحيفة أن الرئيس السيسي كرم أوائل الطلبة والخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية، وقام الرئيس بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، نور أمين عز الدين، محمود السيد عبد الهادي مسلم، أحمد عبد الباسط داود ومعتز أسامة إلهامي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي منح - أيضا - نوط الامتياز إلى أول الوافدين ملازم تحت الاختبار سيد سليم حسن أبو ظاهر من فلسطين، وأوائل خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار كريم آسر محمد بدر، ومنة الله أشرف يونس، كما قلد الرئيس نوط الامتياز لخريجي كلية الدراسات العليا، وهم رائد أيمن حاتم البدراوي قطاع الأمن المركزي أول دبلومات كلية الدراسات العليا، ورائد بلال محمد عبد المجيد زايد أول الضباط الوافدين الدراسين بكلية الدراسات العليا من فلسطين ومن خريجي مركز بحوث الشرطة، ومنح الرئيس السيسي نوط الامتياز إلى رائد شرموندا جاكوب من زامبيا والدارس بفرقة حراسة الشخصيات والمنشآت الهامة.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير الداخلية - في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة كلية الشرطة - تأكيده أن المنظومة الأمنية المصرية مثلت - كعهدها - رصيدا أمنيا لكافة الأجهزة الشرطية بالدول الصديقة والشقيقة على كافة المستويات الدولية والإقليمية .

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وذكرت الصحيفة أن وزير الداخلية قال إن رجال الشرطة يواصلون العمل - ليلا نهارا - ويبذلون كل التضحيات في التصدي لمحاولات النيل من مسيرتنا الوطنية متسلحين بقوة القانون وعقيدتهم الراسخة أنه "لا بقاء لمفسد على أرض مصر"، و"أن الموت في سبيل الوطن حياة"، يقفون إلى جانب رفقاء الدرب بقوتنا المسلحة الباسلة في خندق واحد لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة، مضيفا "يحرص أبناؤكم في جهاز الشرطة على المواجهة الحاسمة للمؤامرات والدسائس ويمضون باليقظة والحزم لإجهاض المحاولات التي لا تنتهي لزرع الفتنة ونشر الشائعات".

وفي سياق سياسي آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي سيشهد المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة التي ستعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30 و31 يوليو، بمشاركة عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب من الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب.

وأوردت الصحيفة أن المؤتمر - الذي يعقد على مدار يومين - سيناقش أهم القضايا التي تهم الشباب والدولة المصرية، حيث يعد المؤتمر بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب الواعد للحوار مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

عسكريا، وتحت عنوان (دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل بالقوات المسلحة)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020.

وفي الشأن الاقتصادي، أوردت صحيفة (الأخبار) أن هيئة الرقابة الإدارية رصدت - خلال الفترة الأخيرة - نتائج بعض التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية المختلفة، مؤكدة أن آخر هذه التقارير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته الهيئة القول إن "البعض ربط ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات، كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".

وفي الشأن الديني، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عاد مساء أمس إلى أرض الوطن، قادما من رحلة علاج استمرت 18 يوما بألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الإمام الأكبر أجرى فحوصات طبية على الظهر بسبب شكوى من تكرار الآلام، وبينما كان تشخيص بعض الأطباء يؤكد ضرورة التدخل الجراحي، وأوضح الأطباء الألمان أن الألم ناتج عن انزلاق غضروفي يحتاج إلى علاج طبيعي وليس تدخلا جراحيا.

دوليا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الأمن دعا - في قراره رقم 2482 لعام 2019 الذي اعتمده بالإجماع أمس - إلى "استجابة عالمية" منسقة بشكل أفضل لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، من خلال العمل معا لتحديد هذه التهديدات والقضاء عليها.

وأضافت الصحيفة أن القرار - الذي صاغته بيرو - أكد أن طبيعة ونطاق الروابط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة يمكن فهمهما بشكل أفضل من خلال الجمع بين جهود البحث وتبادل المعلومات مع المخابرات المعنية بمراقبة حركة الأموال فيما يتعلق بأعمال الشبكات الإرهابية، كما دعا القرار الدول إلى التحقيق في شبكات الجريمة المنظمة وتعطيلها وتفكيكها.

وفي الشأن الرياضي، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أشاد بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ونقلت الصحيفة عن هادي هامل مستشار أحمد أحمد رئيس (الكاف) إن البطولة تخطت سقف النجاح الذي توقعه الكاف بفضل التنظيم الممتاز والبنية التحتية الجيدة في مصر، مضيفا أن الجماهير في الجزائر عاشت أمس ليلة سعيدة، وطافت في كل أرجاء البلاد حاملة الأعلام، احتفالا بفوز منتخب بلادهم بالبطولة.