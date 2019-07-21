أخبار مصر | رئيس الوزراء يستمع لشرح حول جراج روكسي الإليكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستمع لشرح حول جراج روكسي الإليكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من مسئولي محافظة القاهرة، حول جراج روكسي الإليكتروني.

ويعد الجراج الأول من نوعه الذي يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري، لتفادي الزحام المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

وأوضح الشرح، أن جراج روكس يقع في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسى بمصر الجديدة.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية ٤٦٠ مليون جنيه وسعة تخزينية ١٧٠٠ سيارة، ويتكون من ٤ طوابق تحت الأرض بعمق ١٦ مترا، ويتم تنفيذه على مرحلتين، تم الانتهاء من الأولى وسيتم الانتهاء من الثانية في نهاية ٢٠٢٠.