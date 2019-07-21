أخبار مصر | رئيس الوزراء يصل إلى مصر الحديدة لافتتاح جراج روكسي الإليكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يصل إلى مصر الحديدة لافتتاح جراج روكسي الإليكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة روكسي؛ لافتتاح جراج روكسي الإليكتروني، يرافقه عدد من الوزراء.

ويعد الجراج الأول من نوعه، الذي يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري، لتفادي الزحام المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

ويقع جراج روكسي، في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة، بمنطقة روكسي بمصر الجديدة.

ويبلغ تكلفة الجراج الاستثمارية ٤٦٠ مليون جنيه، وسعة تخزينية ١٧٠٠ سيارة، ويتكون من ٤ طوابق تحت الأرض بعمق ١٦ مترا، ويتم تنفيذ على مرحلتين، تم الانتهاء من الأولى وسيتم الانتهاء من الثانية في نهاية ٢٠٢٠.