أخبار مصر | قبل افتتاحه من قبل رئيس الوزراء.. تعرف على تعليمات جراج روكسي الإليكتروني "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه من قبل رئيس الوزراء.. تعرف على تعليمات جراج روكسي الإليكتروني "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر تعليمات جراج روكسي الإليكتروني قبل افتتاح رئيس الوزراء، الجراج، حيث وضع مسئولو الجراج، لافتة تعليمات لمستخدمي الجراج بحيث سيكون أقصى وزن المركبة ٣ أطنان، وأقصى ارتفاع ٢ متر، وأقصى طول ٥ أمتار وأقصى عرض للمركبة ٢ متر، وغرامة فقدان الكارت أو ترك السيارة بدون مبيت بدون اشتراك ٥٠٠ جنيه يوميا.

كما وضع لافتة بأسعار ومواعيد العمل بـ١٥ جنيها للساعة الأولى و١٢ جنيها أول ثلاث ساعات.

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ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جراج روكسي الإليكتروني ويرافقه عدد من الوزراء، ويعد الجراج الأول من نوعه يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري، لتفادي الزحام المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

ويقع جراج روكسي في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسي بمصر الجديدة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحتسطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).