أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإليكتروني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسي الإليكتروني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جراج روكسي الإليكتروني، ويرافقه عدد من الوزراء، ويعد الجراج الأول من نوعه يعمل بنظام أتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري؛ لتفادي الزحام المستمر وعدم وجود أماكن الانتظار.

ويقع جراج روكسي، في المساحة الواقعة بين شارع الحجاز وشارع غرناطة بمنطقة روكسى بمصر الجديدة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).