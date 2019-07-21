أخبار مصر | عميد "حقوق عين شمس" يستقبل المعيدين الجدد ويحثهم على التواصل مع الطلاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "حقوق عين شمس" يستقبل المعيدين الجدد ويحثهم على التواصل مع الطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الأستاذ الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، المعيدين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا من دفعتي 20172018.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كليه الحقوق جامعة عين شمس للمعيدين الجدد حول كيفية التعامل مع الطلاب وتبسيط المادة العلميه والتواصل الدائم والتفاعل ومشاركة طلاب كلية الحقوق فى جميع الأنشطة والفاعليات داخل الكلية، وحثهم على ضرورة الاطلاع على كل ما هو جديد فى شتى المجالات بجانب الشق القانونى الخاص بكل معيد وتخصيصه.



كما طالب عميد الكلية المعيدين الجدد باستكمال المسيرة العلمية والأكاديمية حتى تتحقق رؤية واستراتيجية كلية الحقوق فى تطوير المنظومة التعليميه للوصول إلى التميز في المجال القانونى والريادة المستمرة لكلية الحقوق جامعه عين شمس على مستوى الوطن العربي.

