أخبار مصر | 30% من تراث ماسبيرو على منصة "Watch iT"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30% من تراث ماسبيرو على منصة "Watch iT" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الهيئة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، المالكة لمجموعة إعلام المصريين" ومجموعة "دي ميديا" الإعلامية، جزء من مسؤولية الهيئة نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقي المحتوى عالميًا وتعظم عوائده.

وأضاف في بيان لن، أن المواد المتفق عليها والتي تأتي ضمن نسبة الـ٣٠٪، تختلف عن المواد التي تمت إذاعتها مُسبقًا، أو التي سوف تذاع على قناة "ماسبيرو زمان" خلال الشهور المقبلة، حتى لا تتعارض المواد مع بعضها.

وأكد أن الـ٣٠٪ تشهد مختلف نوعيات التراث، سواء مسلسلات درامية، أو أفلام، أو مسرحيات، إضافة إلى البرامج واللقاءات النادرة، وكان التركيز على المسلسلات واللقاءات النادرة، خاصةً أن النوعيتين هما الأكثر طلبًا وسط الجمهور، ما أدى إلى تكثيف نسبتهما على المنصة الرقمية أكثر من بقية النوعيات، كما أنه من المقرر أن يتم نقل التراث بصورة معينة وفقًا للتاريخ. وأضاف المصدر، أن المواد المتفق عليها ضمن نسبة الـ٣٠٪ يأتى أغلبها فى الفترة ما بين الستينيات والثمانينيات، ولكن ليس بشكل نهائي، خاصةً وأن الهيئة وعلى مدار الأسابيع الماضية انشغلت بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩، وذلك بالتعاون مع "إعلام المصريين"، بناءً على اتفاق الطرفين مُسبقًا على إنشاء قناة رياضية جديدة، هي "Time Sports"، تُبث أرضيًا لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.