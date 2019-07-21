شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 21 يوليو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة. تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي وتستمر حتى 4 أغسطس المقبل. Advertisements تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية حفلا فنيا ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 تحييه الفرقة المصرية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة. يبدأ رئيس وزراء باكستان عمران خان زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تنطلق الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا؛ لانتخاب نصف أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 225 نائبا من القوائم الحزبية والنصف الآخر من المرشحين، بنظام الانتخاب بالأغلبية.

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