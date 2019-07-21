دعاء تطلب الخلع: "عليه أقساط وبيخاف يخش البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "دعاء.م" دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "جوزي عليه أقساط وبيخاف يخش البيت".

قالت صاحبة الدعوى رقم 332 لسنة 2019: "تزوجت منذ 8 سنوات من صديق شقيقي الأكبر، ورزقنا الله بطفلة عمرها 7سنوات، فلم ألاحظ على زوجي طبع البخل أو الكسل نهائيا إلا بعد مرور السنة الأولى من الزواج، لكني انتظرت من أجل طفلتي وعدم شعورها بالتفكك الأسري، رغم ذلك لم أجعلها تشعر بشيء من الناحية المادية".

أضافت مُقيمة الدعوي: " زوجي يعتمد على مرتبي الشهري، ولم يكن معي المال الكافي لإعطائه، فخلال الشهر زوجي يقيم معانا أسبوع فقط وبعدها يبتعد حتى لا ينفق على البيت، زوجي كسول ولا يحب العمل وكل ما يريده وجود المال للإنفاق والنوم أمام التلفزيون".

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تابعت السيدة الثلاثينية: "تحدثت مع زوجي كي يغير طباعه، لكنه يرفض التحدث معي عن حالته والمعيشة الأسرية السيئة التي يمنحها لطفله، طول الوقت يحدث معي بطريقة جعلتني أشعر بالحزن، حتى فوجئت بهروبه وعدم إقامته بمنزل أهله، وكلما قمت بمحادثته علي هاتفه المحمول يقوم بإغلاقه بعد الاطمئنان على طفلته".

وواصلت دعاء: "طالت فترة غيابه ونتيجة ذلك تشاجرت معي زوجة صاحب السوبر ماركت الموجود أسفل المنزل، ووصل الأمر لتحرير محضر ضدي بالاعتداء عليها، وسرقتها، إلا أن الضابط عطف عليّ ووعدتها برد المبلغ الذي أخذه زوجي".

ظل الزوج مصممًا على عدم سداد ديونه والهروب من دائنيه، لذلك لجأت الزوجة للذهاب إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ورفعت دعوى خلع، مازالت منظورة حتى الآن.​