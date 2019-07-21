جامعة الأزهر تنظم دورات تربية عسكرية بالقاهرة والأقاليم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وافق الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، على عقد دورات عسكرية لطلاب الجامعة بالقاهرة والأقاليم ، على مدار الشهور المقبلة وحتى إجازة نصف العام.
وقال العقيد محمد سامى عبد العزيز مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، إن هذه الدورات تهدف إلى تعميق الحس الوطنى والانتماء لدى طلاب الجامعة.
وأوضح مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة أن طلاب جامعة الأزهر نماذج مضيئة يحتذى بهم فى الوطنية وحب الوطن.
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