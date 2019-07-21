شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاس الأنبا «متاؤوس» أسقفًا لدير العذراء مريم بإخميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء يسري خضر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، نيابةً عن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، حفل تجليس نيافة الأنبا «متاؤوس» أسقفًا لدير العذراء مريم بالجبل الشرقي بمركز أخميم، والذى أقيم مساء السبت بمقر الدير وفقًا لقرار البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ونقل السكرتير العام لسوهاج، فى كلمته خلال الحفل، تهنئة المحافظ لنيافة الأنبا «متاؤوس» بمناسبة ترسيمه أسقفا للدير، متمنيًا له السداد والتوفيق، كما هنأ أقباط سوهاج وأقباط أخميم بصفة خاصة، مؤكدًا على معاني المحبة والتسامح التي تجمع أبناء المحافظة مسلمين وأقباط، موجهًا الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى على هذا الاختيار الموفق: «نتشرف بوجودنا فى هذا المكان التاريخي العظيم، ونتمنى التوفيق للأنبا متاؤوس فى مهمته الجليلة».

وأعرب الأنبا «متاؤوس» عن شكره لمحافظ سوهاج، والسكرتير العام، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي على مشاعرهم الطيبة، وكل من حضر الاحتفال، مشيدًا بروح المحبة التى لمسها لدى الحضور جميعًا، مؤكدًا علي عمق المحبة بين أبناء الشعب المصري.

وقال «متاؤوس»: «افتخر بأنني إبن من أبناء هذا الدير، وأشكر قداسة البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس على ثقتهم الغالية، متمنيًا أن يعينه الله ويوفقه فى مهمته، واستكمال مسيرة الأساقفة السابقين، فى خدمة المكان وإعماره روحيًا ورهبانيًا».

وأشار متاؤوس إلى أن أخميم مدينة عظيمة فى التاريخ المسيحي، حيث أنجبت قديسين عظماء ومنهم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وانتشرت بها الكنائس والأديرة، لافتًا إلى أن السيدة العذراء مريم قد باركت جبل أخميم الشرقي.