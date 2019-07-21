شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لشرح مناسك الحج بمسجد المحطة في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسجد المحطة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، السبت، ندوة تثقيفية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام من الأهالي، لشرح مناسك الحج والعمرة، وتوضيح الأحكام المتعلقة بالمناسك بحضور العشرات من الحجاج.

وتولى شرح المادة العلمية الشيخ إبراهيم السقا، مستعينًا بشاشات عرض توضيحية، لبيان المناسك بصورة أقرب للواقعية من خلال نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف، ورعى النشاط مديرية أوقاف كفر الشيخ وإدارة أوقاف دسوق قبلي، والنائب سيد أحمد عيسى عضو مجلس النواب، وبحضور المحاسب السعيد فرحات، رئيس مجلس ادارة المسجد وأعضاء مجلس الإدارة.