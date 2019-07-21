شكرا لقرائتكم خبر عن الفتيات يتصدرن قدرات التربية الفنية والموسيقية بـ«قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن اختبارات القدرات لشعبة التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية سوف تستمر حتى يوم ٢١ يوليو الجارى، موضحا أن الفتيات يتصدرن أعداد المتقدمين للاختبارات. وقال الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، إن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات القدرات بالمبنى الجديد لشعبة التربية الفنية والموسيقية بالكلية، منذ العام الماضى؛ ويتكون من طابقين يضم كل منهما ثلاث قاعات كبرى فضلا عن ثلاث قاعات تدريسية بقسم التربية الموسيقية، وقاعتين كبيرين للتربية الفنية وست قاعات تدريسية بالإضافة لمعملى الخزف والنحت.

وأوضحت الدكتورة ريهام إبراهيم، رئيس قسم التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية، أن الاختبارات تتم بالتسجيل الإلكترونى للطالب على موقع التنسيق، ثم قيامه بسداد رسوم التسجيل فى الكلية، بعدها يؤدى الطالب الاختبار النظرى الإلكترونى (بابل شيت) الموحد على مستوى الجمهورية بجميع الكليات النوعية للتربية الفنية والموسيقية، وأضافت أن التصحيح إلكترونى أيضا.

Advertisements

وأكدت الدكتورة ريهام إبراهيم أن الاختبارات العملية بالتربية الموسيقية تشمل اختبارات صوت، وتمييز بين النغمات، وأداء أغنية، وإيقاعات مختلفة، وأداء نغمات، واستماع وتميز.

هذا وقد بلغ عدد المتقدمين لأداء اختبارات التربية الفنية حتى اليوم حوالى ١١٠ من الطلاب والطالبات، و٢٥ طالبا وطالبة بالتربية الموسيقية الغالبية العظمى منهم طالبات.

وتشكلت اللجنة الامتحانية الموسيقية من الدكتور حسام جمال الدين، وكيل كلية التربية لخدمة المجتمع، أستاذ الموسيقى العربية، والدكتورة ريهام إبراهيم، رئيس قسم التربية الفنية والموسيقية، والدكتورة منال مصطفى، والدكتورة سحر عبدالمالك.