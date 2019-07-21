شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عالمية تفتتح فندقين جديدين بالغردقة خلال أغسطس وأكتوبر بطاقة 244 غرفة متميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة توماس كوك العالمية البريطانية للسياحة والطيران على موقعها الرسمى افتتاح فندقين جديدين فى منتجع الجونة بمدينة الغردقة خلال العام الجارى لتلبية الطلب السياحى المتزايد من السائحين الأوروبيين على مصر، حيث يُفتتح الفندق الأول فى منتجع الجونة أغسطس المقبل، بطاقة استيعابية 144 غرفة فندقية، والثانى فى أكتوبر المقبل بطاقة استيعابية 100 غرفة فندقية، ويتميز بتصميمات داخلية ذات طابع عربى، وسيمثل افتتاح هذين الفندقين إضافة كبيرة إلى عروض العطلات الخاصة التى تقدمها الشركة، حيث تسعى الشركة من خلال افتتاح فندق الجونة استقطاب إعجاب لاعبى الجولف وعشاق الرياضات المائية، والسائحين الذين يبحثون عن شمس شتوية جميلة تتمتع بها مصر. وكشفت الشركة أن حجوزات عملائها من السائحين إلى مصر ارتفعت بنسبة 15% فى الصيف الحالى 2019، وبنسبة 57% لفصل شتاء 2019 /20، مقارنة بالعام الماضى.

وقال سيد الجابرى، وكيل شركة توماس كوك فى البحر الأحمر، إن شركة توماس العالمية البريطانية للسياحة والطيران تسعى لتحقيق الحجز إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر خلال عام ٢٠١٩ بمعدل ٤٠٠ ألف سائح من جنسيات ألمانيا وإنجلترا وهولندا وبولندا وبلجيكا والنمسا، لقضاء إجازاتهم فى منتجعات البحر الأحمر السياحية ليصبح إجمالى الرحلات الجوية التى تنظمها الشركة لمنتجعات البحر الأحمر نحو ١٠٤ رحلات طيران شارتر شهريا من مختلف المطارات البريطانية، بينها ٨ رحلات لمطار مرسى علم، و٩٦ رحلة لمطار الغردقة، بينها ٢٤ رحلة أسبوعيا من السائحين الإنجليز.

من جانبه، أكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن السائحين البريطانيين أصبحت الغردقة ومرسى علم بالنسبة لهم من أهم الوجهات السياحية، وأصبحت البحر الأحمر تنافس منتجعات تركيا وإسبانيا، ما جعل هذه الدول تلجأ إلى تخفيض أسعارها بعد انخفاض الحجوزات.