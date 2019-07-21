محمد اسماعيل - القاهرة - برلين/القاهرة- (د ب أ):
أعلن متحدث باسم شركة لوفتهانزا للخطوط الجوية الألمانية مساء أمس السبت أن الشركة ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد.
ونقلت اليوم صحيفة "إندبيندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم شركة لوفتهانزا، لم تكشف النقاب عن هويته، قوله إن الشركة ألغت رحلتين إلى القاهرة.
ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول أسباب تعليق الرحلات قائلا "الشركة لا تعلق على مسائل أمنية".
وذكرت الشركة الألمانية في بيان: "نظرا لأن السلامة هي دائما على رأس أولويات لوفتهانزا، علقت الشركة مؤقتا رحلاتها للقاهرة حيث يجري تقييم الموقف".
من جانبها، أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن السلطات المختصة تلقت إخطارا مساء اليوم من شركة الطيران الألمانية ــ لوفتهانزا ــ بإلغاء رحلتها بين مطارى القاهرة وفرانكفورت بدون إبداء أية أسباب.
كانت هذه تفاصيل خبر لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.