أخبار مصر | عاجل.. رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رويترز: شركة لوفتهانزا الألمانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" إن شركة طيران لوفتهانزا أعلنت تسيير رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ إلى القاهرة اليوم الأحد بشكل طبيعي، وذلك بعد تداول بعض الأخبار التي تفيد بأن الشركة علقت رحلاتها إلى القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، قد نقلت عن متحدث باسم الشركة قوله إن الشركة أوقفت بشكل مؤقت رحلاتها إلى القاهرة كإجراء وقائى فى الوقت الذى تجرى فيه مزيدا من التقييم.

ويأتي ذلك عقب إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع بسبب مخاوف أمنية دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة، في حين أن مصدر مسئول بوزارة الطيران أكد أن الحكومة البريطانية لم تتخذ أي قرار بهذا الصدد، وأن المسئولين المصريين يقومون الأن بالعديد من الاتصالات للوقوف على حقيقة هذه الأنباء.